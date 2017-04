NZXT Kraken G12 - schłodzi każdą kartę graficzną

Cisza i uniwersalność

Dedykowany zestaw AIO zamontowany na karcie graficznej przy pomocy Krakena G12, może być nawet o 40% wydajniejszy niż chłodzenie referencyjne. Wysoka kultura pracy adaptera gwarantuje, że nawet podkręcone układy GPU mogą być chłodzone efektywniej i, co ważniejsze, ciszej niż przy zastosowaniu tradycyjnego chłodzenia. Niskoobrotowy wentylator w adapterze chroni przed przegrzaniem również kości pamięci oraz sekcję zasilania karty graficznej.

Adapter składa się z metalowego stelaża z niskoobrotowym wentylatorem o średnicy 92 mm oraz punktu mocowania systemu chłodzenia cieczą typu AIO (All-in-One). Pasuje on zarówno do kart graficznych o referencyjnej budowie, jak i do zdecydowanej większości konstrukcji niereferencyjnych wiodących marek.

NZXT Kraken G12 jest kompatybilny z ponad 30 zestawami chłodzenia AIO różnych producentów, a jego budowa uwzględnia zmiany wprowadzone w najnowszych generacjach kart graficznych. Adapter jest uniwersalny, więc można go zamontować zarówno na akceleratorach Radeon (AMD) jak i GeForce (NVIDIA).

Dla entuzjastów i nie tylko

Kraken G12 wyróżnia się wysoką jakością wykonania poszczególnych elementów oraz prostotą montażu, co mogą docenić także mniej zaawansowani użytkownicy. Zastosowanie chłodzenia wodnego w przypadku karty graficznej nie tylko zwiększa komfort grania, ograniczając hałas generowany przez systemy chłodzenia powietrzem, ale także otwiera przed entuzjastami podkręcania zupełnie nowe możliwości podniesienia jej wydajności.

Gwarancja i cena

Przewidywana cena detaliczna adaptera NZXT Kraken G12 to 129 złotych. W Polsce produkt dostępny będzie od drugiej połowy kwietnia. Adapter objęty jest dwuletnią gwarancją producenta.