NZXT Kraken także dla procesorów Intel Core i7 oraz i9

NZXT gwarantuje pełną wsteczną kompatybilność modeli: X31, X41, X61, X42, X52 oraz X62. Mechanizm montażu systemów AiO Kraken w przypadku podstawki LGA 2066 jest identyczny jak w przypadku LGA 2011(-3). Oznacza to, że każdy nowy zakupiony produkt można zamontować na procesorach z rodziny Skylake-X lub Kaby Lake-X, bez konieczności stosowania zapinki innej niż ta dodawana do zestawu. Obecni posiadacze Krakenów, przy zachowaniu należytej ostrożności podczas demontażu chłodzenia z obecnie użytkowanej platformy, będą mogli je wykorzystać ponownie do efektywnego i cichego schłodzenia nowego procesora.

Ponadto warto przypomnieć, że NZXT prowadzi od połowy marca akcję darmowej wysyłki dedykowanych zapinek pozwalających wykorzystać chłodzenia wodne Kraken na płytach głównych AM4 dla procesorów AMD Ryzen. Akcją są objęci wszyscy klienci, którzy posiadają kompatybilne chłodzenia Kraken - bez względu na ich miejsce zamieszkania czy datę zakupu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie NZXT.