Na TikToku testowany jest tryb ciemnego tła

TikTok postanowił wziąć przykład m.in. z Instagrama i wprowadzić na platformie tryb ciemny. Rozwiązanie to jest na razie w fazie testów i nie wiadomo, kiedy będzie dostępne globalnie. Niektórzy użytkownicy mogą już znaleźć tę opcję w swojej apce – obok przycisku ustawień. Według doniesień serwisu Digitalinformationworld.com, do TikToka będzie dodany przełącznik pozwalający na płynne przeskakiwanie pomiędzy ciemnym i jasnym trybem wizualnym. Nic dziwnego, że twórcy apki zainteresowali się tym dodatkiem, gdyż według badań tryb ciemny to ulubiona funkcja użytkowników programów. Wyciemnienie aplikacji nie tylko nadaje jej eleganckiego wyglądu, ale przede wszystkim lepiej oddziałuje na oczy.

fot. TikTok