Na Wyspach zbadają rynek strumieniowania muzyki

Interes melomanów

Zarząd Competition and Markets Authority (CMA), czyli organu ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii, przygotowuje się do formalnego badania rynku strumieniowania muzyki. Andrea Coscelli, szef CMA, wysłał w tej sprawie list do rządu i komisji odpowiadającej za rynek cyfrowy, kulturę i media.

Obecnie usługi streamingowe obejmują 80% słuchanej przez Brytyjczyków muzyki. Ogólnym celem badania szykowanego przez CMA jest zapewnienie skutecznej konkurencji na rynkach cyfrowych. A żeby to zrobić, instytucja chce najpierw poznać faktyczną pozycję poszczególnych nadawców muzyki.

Kontrola gigantów

Kluczowym narzędziem, którym posługuje się CMA do zidentyfikowania ewentualnych problemów związanych z konkurencją i konsumentami, są badania rynkowe. Czas pokaże, czy tym razem doprowadzą one do przedstawiania rządowi zaleceń dotyczących koniecznych zmian na rynku cyfrowym, a konkretnie zmian przepisów, które do tych zmian doprowadzą.

Wnioski z badania mogą wpłynąć w przyszłości na sposób działania na Wyspach gigantów strumieniowego przesyłania muzyki (Apple Music, Spotify) oraz sklepów z aplikacjami mobilnymi.

W czerwcu br. CMA ogłosiła, że zaczyna sprawdzanie efektów dominacji firm Apple i Google w „ekosystemie mobilnym". Konkretnie chce się przekonać, czy ich wyłączność między innymi w sprzedawaniu systemów operacyjnych (iOS, Android) może powodować negatywne skutki dla konsumentów.

fot. Firmbee.com – Unsplash