Na cheatach do gier zarobili 76 mln dolarów

Na tropie oszustów

Chicken Drumstick to platforma, na której można było zakupić kody do oszukiwania w grach wideo. Użytkownicy za dostęp płacili od 10 dolarów za dzień do 200 dolarów za miesiąc. Dzięki takiej subskrypcji mogli oszukiwać w bardzo popularnych grach online, takich jak np. Overwatch czy Call of Duty: Mobile. W sumie twórcy platformy zarobili 76 mln dolarów. W chwili zatrzymania policja zajęła majątek o wartości 46 mln dolarów, w tym kilka luksusowych samochodów, a ponadto zlikwidowała 17 programów, które pozwalały uzyskać przewagę podczas wieloosobowych rozgrywek.

Gra (nie)warta świeczki?

Była to największa tego typu operacja policyjna na świecie, a zarazem przykład, jak bardzo dochodowa jest branża usług w dziedzinie elektroniki rozrywkowej. Globalna wartość rynku e-sportu przekroczyła już poziom miliarda dolarów (według badań przeprowadzonych przez Currys PC World). Do 2022 r. może się ona zwiększyć prawie dwukrotnie.

Profesjonalni gracze biorą udział w turniejach organizowanych na całym świecie. Zwycięzcy mogą liczyć na gigantyczne wygrane, ponieważ łączne pule nagród to często od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów dolarów. Nie dziwi zatem fakt, że niektórzy szukają nawet nielegalnych sposobów na zyskanie przewagi nad konkurentami.

fot. Pixabay