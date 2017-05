Na co zwrócić uwagę kupując chiński smartfon?

W przypadku chińskich sklepów internetowych (Aliexpress, Banggood, Gearbest), najpopularniejszymi metodami płatności jest PayPal oraz karta płatnicza. Aliexpress akceptuje również zapłatę poprzez polski serwis Przelewy24. Podczas takiego transferu pobierana jest dodatkowa opłata za przewalutowanie, chyba że dokonywany jest on z konta walutowego. Należy jednak pamiętać, że cena może wahać się w zależności od kursu dolara, kursu złotówki oraz wybranej przez nas formy płatności.

Cena

Na wysokość ostatecznej kwoty może również mieć wpływ podatek VAT. Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą: jeśli urządzenie przejdzie kontrolę celną bez obłożenia VAT-em, wówczas nie da się odliczyć tej kwoty od podatku. Przesyłki o sumie wartości poniżej 22 euro zwolnione są z opodatkowania VAT, podobnie jak towar o wartości poniżej 45 euro, nie przeznaczony do handlu, opisany jako "gift". Jeśli staramy się zamówić telefon jak najtaniej, możemy próbować uniknąć VAT-u na różne sposoby. Istnieje nawet możliwość, że na paczkę nikt nie zwróci uwagi.

Od jakiegoś czasu chińskie sklepy internetowe oferują wysyłkę ze swoich magazynów znajdujących się na terenie UE, co w teorii pozwolić ma na uniknięcie podatku, jednak asortyment tam oferowany jest ograniczony i... droższy niż przy zamawianiu przesyłek z Chin, gdyż zawiera VAT charakterystyczny dla kraju, w którym jest składowany. Cła obawiać się nie musimy, gdyż smartfony zaliczają się do towarów z niego zwolnionych.

Kompatybilność z polskimi sieciami

Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest dostosowanie telefonu do obsługi 4G LTE w polskiej sieci komórkowej. Najczęstszym problemem chińskich smartfonów jest brak LTE B20, służącego do pokrywania mało zaludnionych obszarów. Przed zakupem nowego telefonu lepiej zweryfikować zatem, czy obsługuje on wszystkie europejskie częstotliwości LTE: B1, B3, B7, B20 i B38.

Jak długo trwa wysyłka z Chin?

Jeśli wybierzemy oferowaną dla każdego niemal smartfona darmową, rejestrowaną przesyłkę, czas oczekiwania na nią powinien plasować się w ramach od dwóch do sześciu tygodni. W przypadku zamówień kurierskich jest on znacznie krótszy, jednak kosztuje to zauważalnie więcej, a dodatkowo możesz być pewny, że przy odbiorze zapłacisz 23-procentowy podatek VAT od wartości zamówionego towaru.

Gdzie zamawiać?

Aby uniknąć rozczarowań, zamawiać należy tylko u zaufanych, posiadających dobre opinie i jasno opisujących swoją politykę zwrotów i gwarancji dostawców, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kilkoma dolarami. Banggood i Gearbest oferują rok bezpłatnego serwisu z kosztami wysyłki po stronie zamawiającego, a Aliexpress przy zakupie oferuje dodatkowo płatną usługę wymiany telefonu, jeśli ten ulegnie awarii. Oprócz tego serwisy oferują nam liczne zabezpieczenia, takie jak gwarancja zwrotu kwoty, jeśli przedmiot nie dotrze do nas w ciągu 60 dni i 3-dniowy bezpłatny okres na zwrot telefonu bez konieczności podania przyczyny. Należy jednak pamiętać, że towar zamawiany z Chin musi posiadać oznaczenie CE oraz polską instrukcję obsługi. Jeśli nie będzie któregoś z tych elementów - kupujący będzie musiał dostarczyć je we własnym zakresie. Jeśli tego nie zrobi - towar nie zostanie mu wydany.

Dropshipping - sprzedaż przez pośredników

Popularnym modelem sprzedaży telefonów na Allegro stał się dropshipping. Polega on na całkowicie legalnym pośrednictwie sprzedaży pomiędzy klientem i producentem, hurtownią, bądź inną jednostką, która wysyła sprzęt bezpośrednio do klienta. W praktyce w tym sposobie sprzedaży jest bardzo dużo niedomówień, o których na pierwszy rzut oka kupujący nie ma pojęcia. Sprzedający informują, że towar zostanie wysłany do 3 dni od zaksięgowania wpłaty, nie wspominając przy tym, że czas dostawy może wynosić nawet 60 dni. W przypadku, gdy kupujemy smartfon na specjalną okazję możemy spotkać się z niemiłym zaskoczeniem.

Sprzedawcy pośredniczą jedynie w transakcji co oznacza, że towar wysyłany jest z Chin i podlega wszystkim procedurom celnym (może zostać naliczony VAT). Problemy pojawiają się również po zakupie - zły kolor, niekompletny zestaw najczęściej nie podlegają wymianie, nie ma również możliwości zwrotu bez podania przyczyny przez 14 dni od zakupu. Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na zakup u pośrednika, warto najpierw sprawdzić czy sprzedający wyraźnie określa swoją rolę w transakcji, czy w aukcji podana jest informacja kto ponosi koszty ewentualnego oclenia i "ovatowania" przesyłki, jak realizowana jest gwarancja, a także kto jest właściwym sprzedawcą i gdzie zarejestrowana jest jego działalność.

Zakup u autoryzowanego dystrybutora

Alternatywa to zakup sprzętu dostarczonego przez oficjalnego dystrybutora na teren Polski, czy to w sklepie internetowym, czy też na Allegro. Wiąże się to z wyższą ceną, lecz jednocześnie otrzymujemy pełne wsparcie firmy.

