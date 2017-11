Na co zwrócić uwagę kupując telefon dla seniora?

Solidna obudowa

Telefony z klawiszami ze względu na swoją prostą budowę charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na ewentualne upadki. Szukając modelu dla seniora warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, czy jest on wykonany z dobrej jakości materiałów i czy posiada np. detale z metalu. Solidnym, a jednocześnie eleganckim telefonem, który posiada taką obudowę jest np. myPhone Classic+.

Wytrzymała bateria

Pojemność akumulatora przekłada się wprost na długość czasu pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania. Z tego względu wielkość baterii dla osoby starszej to podstawa. Weźmy dla przykładu telefon myPhone Halo 2 z baterią 900 mAh, która zapewnia działanie w trybie czuwania nawet do 21 dni. Przy czym producent deklaruje, że czas ciągłych rozmów wynosi aż do 4 godzin. Trzeba przyznać, że to bardzo dobry wynik.

Duży ekran

Równie ważny jest wyświetlacz i jego wielkość, która zapewni optymalne użytkowanie telefonu. Modele klasyczne wyposażone są zwykle w ekrany o przekątnej 2-2.4 cala, dzięki czemu dają nie tylko gwarancję komfortu, lecz też odpowiedni obszar do korzystania z menu i pisania sms-ów. Czym jeszcze powinien się cechować ekran w telefonie dla seniora? Powinien być czytelny, jasny, posiadać wysoki kontrast i kolorowe menu.

Prosta obsługa

Prosta obsługa to jedna z cech, która łączy wszystkie telefony dla osób starszych. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i nawet najmniejszy detal może przesądzić o tym, czy dany telefon będzie lub nie przyjazny dla seniora. O łatwości obsługi telefonu decydują: duże przyciski zapewniające łatwy wybór i odczytanie umieszczonych na nim liter oraz cyfr. Istotne są też duża i czytelna czcionka lub możliwość jej powiększenia w ustawieniach oraz funkcja fotokontaktów lub szybkiego wybierania numeru, dzięki którym możliwe jest błyskawiczne nawiązywanie połączeń z bliskimi.

Przycisk SOS

Telefony klasyczne mimo swojej prostej budowy i niewymagającego ingerencji systemu, są często wzbogacone o przycisk funkcyjny SOS. Przycisk za pomocą jednego kliknięcia umożliwia nawiązanie połączenia/wysłania wiadomości sms do wcześniej zaprogramowanego numeru. To szczególnie ważne w przypadku, gdy dana osoba np. potrzebuje pomocy.

Inne funkcje

Na szczególną uwagę zasługują inne dodatkowe opcje. Zaliczyć do nich można: aparat fotograficzny oraz stację ładującą, umożliwiającą ładowanie telefonu przez odłożenie go do stacji. Telefony klasyczne zwykle posiadają też: latarkę, radio FM, budzik oraz kalkulator, które przydają się w codziennym życiu. W efekcie brak światła na klatce schodowej nie stanowi już problemu, a ulubionej audycji można posłuchać siedząc na ławeczce w parku.