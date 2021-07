Nadchodzą AirPodsy 3

Wrześniowa premiera?

Według przecieku opublikowanego przez portal DigiTimes, trzecia już wersja słuchawek AirPods może zostać zaprezentowana we wrześniu, a w dodatku podczas tego samego wydarzenia, na którym Apple oficjalnie pokaże iPhone'a 13. Zgadza się to z poprzednimi przeciekami, które informowały, iż produkcja AirPodsów 3 rozpocznie się już w sierpniu, co oznaczałoby, że wrześniowa premiera jest najbardziej prawdopodobnym terminem.

Trzecia generacja

AirPodsy drugiej generacji – a więc najnowszy model nienależący do serii Pro – miały premierę w 2019 roku, więc wyczekiwanie następcy jest uzasadnione. W dodatku Apple od niedawna zaczął dodawać za darmo AirPodsy do MacBooków, iPadów i iMaców w ofercie „dla sektora edukacji" (w praktyce promocja obowiązuje nauczycieli i studentów), pozbywając się w ten sposób zapasów magazynowych i przygotowując miejsce na nowy produkt.

Nie wiadomo, jak mają wyglądać nadchodzące słuchawki. Prawdopodobnie będą krótsze niż poprzedni model i zbliżone konstrukcyjnie do serii AirPods Pro. Wielką niewiadomą jest aktywna redukcja szumów – przecieki nie są zgodne co do jej obecności w trzeciej generacji AirPodsów (dotychczas funkcję tę obsługiwał jedynie model Pro).

fot. Pixabay