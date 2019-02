Nadchodzą myPhone Prime 3 i FUN 8

Prime 3 oraz Prime 3 Lite to modele z niemal 6,2-calowym ekranem (6,18'') oraz notchem. W efekcie będą to pierwsze modele myPhone z charakterystycznym wcięciem i tak dużym ekranem. Jak nazwy sugerują, wersja Prime 3 będzie bogatszym wariantem w porównaniu do Lite. Podczas MWC 2019 zadebiutuje również myPhone FUN 8 - kolejny model z popularnej rodziny 5-calowych smartfonów marki. Możliwe, że pokazane zostaną też inne urządzenia, których premiery nastąpią w późniejszym czasie. Stoisko producenta - CS142 - z pewnością ubogacą też ostatnio wprowadzone na rynek modele HAMMER (Active 2, Active 2 LTE, Patriot, Patriot+, HAMMER 4, HAMMER 4+) oraz urządzenia techBite.

Parametry oraz możliwości nowych urządzeń zostaną ukazane już pierwszego dnia targów, czyli 25 lutego.

Spółka mPTech, właściciel marek myPhone, HAMMER i techBite, wystąpi na targach MWC w Barcelonie już po raz piąty. Mobile World Congress w Barcelonie to jedna z największych światowych imprez branży. Odbywające się od 1987 roku targi przyciągają setki wystawców i tysiące gości.