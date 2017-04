Nadchodzą renegerujące się wyświetlacze

Nowe rozwiązanie zawdzięcza swoje narodziny tworzywu ze specjalnego, elastycznego polimeru i jonowej soli, w którym zastosowano wiązanie międzycząsteczkowe typu jon-dipol. Jest ono podatne na zarysowania w tym samym stopniu co klasyczne szkło, jednak po jego uszkodzeniu ubytek zostaje automatycznie wypełniony. Proces ten trwa około 24 godziny.

Materiał jest bardzo rozciągliwy i bez negatywnych skutków można zwiększyć jego powierzchnię nawet o 50 razy. Co ważne, to pierwszy tego typu wynalazek, który jest w stanie przewodzić energię elektryczną, co może czynić go użytecznym w ekranach dotykowych i bateriach.

Chao Wang, chemik prowadzący badania, powiedział portalowi Business Insider, że rozwiązanie trafi do użytku najpóźniej za trzy lata.

