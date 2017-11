Nadchodzą zmiany w aplikacji Facebook Messenger

Facebook obserwuje zachowania użytkowników i bardzo szybko wyciąga z nich wnioski. Najnowsze statystyki pokazują, że liczba zdjęć wysyłanych za pomocą Messengera rośnie z miesiąca na miesiąc, a więc portal Marka Zuckerberga postanowił umożliwić wysyłanie fotografii w wyższej rozdzielczości.

Teraz, maksymalna dostępna rozdzielczość zdjęcia to 4096×4096 pikseli. Oznacza to ponad dwukrotnie lepszą jakość niż do niedawna. Co ważne, czas ładowania zdjęć ma być niemal tak samo krótki.



Nowa funkcja zostanie dodana do aplikacji Messenger na iOS i Androida przy najbliższej aktualizacji. W pierwszej kolejności dostaną ją użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii i Singapuru.