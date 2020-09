Nadchodzi Edge dla Linuksa

Koncern z Redmond przedstawi w październiku testową wersję przeglądarki Edge dla systemu Linux. Oprogramowanie będzie można pobrać z platformy Microsoft Edge Insider lub korzystając z linuksowych menedżerów pakietów.

Pierwsze linuksowe wydania Edge'a zostaną opracowane w wersjach dla dystrybucji Debian i Ubuntu, a następne – dla Fedory i openSUSE.

Przeznaczone dla różnych odmian Windows oraz macOS-a warianty przeglądarki Edge bazującej na kodzie Chromium pojawiły się już w styczniu br. i szybko stały się bardziej popularne niż Firefox (choć wciąż daleko im do pozycji Chrome'a).

The Dev channel preview build of Microsoft Edge for Linux will be available in October! We can't wait for you to try it. #MSIgnite