Nadchodzi Kindle dla dzieci

Od 30 października ruszy sprzedaż Kindle Kids Edition (urządzenia można już zamawiać w przedsprzedaży). To czytnik polecany da dzieci od lat 7 – bez gier, reklam i filmów, co ma pomóc skoncentrować się tylko na czytaniu.

Przygotowany przez Amazona pakiet obejmuje czytnik w kolorowej oprawie i rok nielimitowanego dostępu (FreeTime Unlimited), podczas którego młodzi użytkownicy będą mogli korzystać z tysięcy popularnych tytułów i serii. Po upływie tego roku subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc za opłatą od 2,99 dolarów miesięcznie netto (można z niej w dowolnym momencie zrezygnować w panelu Amazon Parent Dashboard lub w dziale obsługi klienta). Z subskrypcji FreeTime Unlimited można też korzystać na innym kompatybilnym urządzeniu.

Producent daje także dwuletnią gwarancję, w ramach której – jak zapewnia – wymieni czytnik na nowy w każdej sytuacji, gdy sprzęt się zepsuje.

Narzędzia ułatwiające czytanie

W urządzeniu znajdą się opcje ułatwiające czytanie i przyswajanie nowych słów. Word Wise to krótkie i proste definicje automatycznie pojawiające się nad trudnymi wyrazami w tekście. Vocabulary Builder z kolei to indywidualny słownik użytkownika – słowa wyszukiwane we wbudowanym słowniku przez młodego pasjonata literatury są automatycznie dodawane do tego narzędzia.

Kindle Kids Edition jest przeznaczony tylko do czytania, więc dzieci nie mają w nim dostępu do Internetu i mediów społecznościowych, co ogranicza ich rozproszenia.

Parametry

Czytnik dla dzieci to urządzenie o wymiarach 6,4x4,7x0,5 cali (162x119x14 mm) i masie 288 gramów. Zawiera 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 167 ppi i 16-stopniowej skali szarości. Jest w pełni bezprzewodowy, ma 8 GB pamięci. Tak jak w wersjach dla dorosłych Kindle dla dzieci umożliwia dostosowanie wyglądu: rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami, marginesów itp. Kolorowa okładka czytnika wyposażona jest w magnes zapewniający bezpieczne zamknięcie jego pokrywy.

Jak podaje producent, na jednym ładowaniu urządzenie może pracować do 4 tygodni przy codziennym półgodzinnym czytaniu bez włączonego Wi-Fi i Bluetootha. Pełne doładowanie trwa około 4 godzin.

Czytnik obsługuje formaty Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczony MOBI, natywnie PRC; HTML DOC, DOCX, JPG, GIF, PNG, PMP poprzez konwersję; wkrótce będzie też możliwy format audio AAX.

Koszt urządzenia to 110 dolarów (około 435 zł).

