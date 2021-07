Nadchodzi Surface Duo 2

Ulepszona kamera

Surface Duo 2 to następca pierwszej wersji Surface Duo – składanego smartfonu Microsoftu. Premiera urządzenia prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu lub w październiku tego roku.

Przeciek ujawniający wygląd telefonu wskazuje, że Microsoft nie planuje wprowadzać znaczących zmian w wyglądzie Surface Duo. Najistotniejszą będzie jednak aparat – nadchodzący smartfon zostanie wyposażony w trzy obiektywy (prawdopodobnie będzie to moduł ultraszerokokątny, teleobiektyw i standardowa kamera). Jest to spora innowacja w stosunku do pierwszego Surface Duo, który mógł pochwalić się zaledwie jednym modułem z matrycą 11 Mpix, umieszczonym w dodatku... bezpośrednio nad ekranem.

Prawdziwy flagowiec

Najważniejsze zmiany w porównaniu z poprzednikiem dotyczą środka urządzenia. Surface Duo 2 według przecieków ma być zaopatrzony w układ Snapdragon 888, 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. Urządzenie ma wspierać technologie 5G oraz NFC.

Trudno wyrokować, czy Surface Duo 2 podzieli los poprzednika i stanie się jedynie ciekawostką dla dziennikarzy technologicznych, czy może podbije rynek i zacznie konkurować z innymi konsumenckimi flagowcami. Prawdopodobnie kluczową rolę odegra oprogramowanie – Surface Duo był w tym zakresie niedopracowany, co skutkowało licznymi błędami i problemami z działaniem. O tym, czy Microsoft wyciągnął z tego wnioski, przekonamy się jeszcze w tym roku.

fot. Pixabay