Nadchodzi kolejny iPhone SE

Gotowy na 5G

Jak informuje portal DigiTimes, w pierwszej połowie 2022 roku ma odbyć się premiera trzeciego już modelu iPhone'a SE. W odróżnieniu od poprzednika z 2020 r., nadchodzący iPhone pochwali się przede wszystkim nowym procesorem – znanym z iPhone'a 12 chipem Apple 14 Bionic (SE z 2020 r. wyposażono, tak jak iPhone'a 11, w A13 Bionic). Telefon ma obsługiwać łączność 5G – i to ona zdaje się nieoficjalnym powodem, dla którego Apple „odświeży" model SE. Firma chce wzmocnić swoją pozycję na rynku smartfonów obsługujących nowy standard sieci.

Jedyny taki iPhone

Urządzenia z serii SE mają trafiać przede wszystkim do użytkowników, którzy, zapłaciwszy mniej, wolą otrzymać prostszy telefon bez nowinek technologicznych. Popularnego iPhone'a SE z 2016 r. cechował surowy wygląd i niewielki wyświetlacz – to samo założenie przyświeca jego następcy, iPhone'owi SE z 2020 r. Ekran telefonu ma jedynie 4,7 cala, a jego rozdzielczość wynosi zaledwie 1334x750 pikseli. Urządzenie jest jedynym z iPhone'ów, którego nie pozbawiono charakterystycznego przycisku Home i sensora Touch ID (zastąpionego w aktualnych modelach rozpoznawaniem twarzy). Brak najnowszych technologii iPhone SE wynagradza ceną – model z 2020 r. można kupić za ok. 2000 zł.

fot. Pixabay