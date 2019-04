Najmniejsze na rynku kolorowe drukarki A3

Dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED firmy OKI drukarki z serii C800 mogą obsługiwać szeroką gamę nośników w kolorach HD, od nośników perforowanych po przyciągające wzrok plakaty i szerokie banery.

Nowa, energooszczędna technologia utrwalania firmy OKI sprawia, że urządzenie szybko się wybudza, nagrzewa i wycisza. Dzięki temu firmy korzystające z drukarek z serii C800 mogą zaoszczędzić czas i energię bez uszczerbku na jakości i wydajności.

Seria drukarek C800 obejmuje najmniejsze dostępne na rynku drukarki kolorowe A3 dla firm. Linia ta zawiera uniwersalny model C824, który idealnie nadaje się dla pojedynczych użytkowników i grup roboczych o różnych potrzebach i zapewnia przystępne cenowo, codzienne drukowanie dokumentów oraz znakomite rezultaty w zakresie szerokiej gamy materiałów handlowych i marketingowych. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do materiałów wideo dotyczących rozwiązywania problemów za pomocą aplikacji OKI Mobile Print. Prywatne drukowanie i opcjonalna funkcja uwierzytelniania kartą zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pomagają chronić dane firmowe. Drukarka C824 jest w pełni przystosowana do obsługi zarówno lekkich, jak i cięższych papierów o gramaturze od 64 do 256 g/m2 w rozdzielczości 1200 × 600 dpi i obsługuje dokumenty w formatach od A6 do A3, w tym banery do 1,3 m.

Model C834 zapewnia takie same korzyści, jak model C824, a ponadto jest standardowo wyposażony w funkcje łączności bezprzewodowej oraz obsługi i druku dotykowego, dzięki czemu użytkownicy mogą drukować bezpośrednio ze smartfonów i tabletów (dotyczy tylko urządzeń z systemem Android). Obsługuje także funkcje AirPrint firmy Apple Inc i Google Cloud Print 2.0. C834 zapewnia doskonałą jakość druku wielopoziomowego w technologii ProQ2400 i rozdzielczość 1200 × 600 dpi umożliwiającą uzyskanie wyraźnego, czytelnego druku wysokiej jakości. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu materiałów eksploatacyjnych o dużej wydajności, model C834 zapewnia niższe koszty eksploatacji.

Model C844, wyposażony we wszystkie funkcje drukarki C834, wyznacza nowy standard profesjonalnego oznakowania dla klientów oraz z zakresu sprzedaży i marketingu. Drukuje on niezwykle wyraźne obrazy i tekst wysokiej jakości w rozdzielczości 1200 × 1200 dpi.

Każda drukarka z serii C800 jest wyposażona w wyraźny, łatwy w obsłudze ekran i posiada certyfikat energooszczędności Blue Angel. Nowy zespół utrwalający OKI oszczędza energię, a tryb automatycznego wyłączania automatycznie przełącza drukarkę w tryb maks. poboru mocy 0,15 W, gdy nie jest używana, co dodatkowo zwiększa energooszczędność.

Automatyczne drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru. Oprócz tego klienci mogą korzystać z bezpłatnego programu recyklingu materiałów eksploatacyjnych firmy OKI, który pomaga firmom drukować na miejscu tak wydajnie i oszczędnie, jak tylko jest to możliwe.