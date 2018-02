Najszybsza na świecie karta UHS-I microSD

Nowa karta 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSD zaprojektowana została z myślą o użytkownikach, którzy chcą zapisywać i kopiować swoje treści szybciej niż kiedykolwiek. Nośnik oferuje szybkość na poziomie 160MB/s, co oznacza, że jest o 50% szybszy niż obecna generacja kart microSD SanDisk Extreme UHS-I. Osiągnięcie tak zawrotnych prędkości możliwe było dzięki wykorzystaniu autorskiej technologii Western Digital. Co istotne, karta jest również zgodna ze standardem A2 specification co oznacza, że pozwala na błyskawiczne uruchamianie i ładowanie zapisanych na niej aplikacji.

Firma prezentuje swoje nowości na Mobile World Congress. Stoisko firmy znaleźć można w Fira Gran Via Exhibition Center w Barcelonie.