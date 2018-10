Najszybszy gamingowy router WiFi

Razer Sila to technologie, które zapewnią graczom w ich domach oraz biurach najszybsze i najstabilniejsze połączenie WiFi. W ich skład wchodzą Razer FasTrack, Multi-Channel ZeroWait DFS oraz wsparcie dla sieci typu Mesh z backhaulem. Konfiguracja i zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej sprawia, że instalacja i użytkowanie Sila jest wyjątkowo proste i szybkie.

Razer FasTrack to autorski silnik QoS, służący do inteligentnego zarządzania ruchem w sieci. Dzięki zastosowaniu głębokiej inspekcji pakietów oraz technologii uczenia maszynowego, FasTrack pozwala użytkownikom na priorytetyzację ruchu w oparciu o aplikacje lub różne typy urządzeń - od telefonów komórkowych i inteligentnych telewizorów po laptopy, komputery stacjonarne i konsole. Router wykrywa konsole PlayStation, Xbox oraz Switch, co pozwala użytkownikom na łatwe dostrojenie swojej sieci tak, aby granie lub streamowanie było zawsze płynne. Razer FasTrack oferuje również możliwość włączenia za jednym dotknięciem trybu gamingowego, który automatycznie przydzieli odpowiednią przepustowość łącza dla gier mobilnych.

Opatentowana technologia Multi-Channel Zero-Wait DFS, którą wbudowano w Razer Sila, odpowiednio zarządza kanałami tak, aby unikać nadmiernego ruchu w sieci i utrzymywać najwyższą prędkość dla najbardziej wymagających aplikacji, bez przestojów, zawieszeń i utraty połączeń.

Razer Sila pozwala również na pracę w zaawansowanych sieciach typu mesh. Dwie lub więcej jednostek można łączyć w celu zapewnienia płynnego i szybkiego zasięgu WiFi na obszarach o powierzchni do 6000 stóp kwadratowych (dwa urządzenia) lub o powierzchni (wielopiętrowej) ponad 6000 stóp kwadratowych, w przypadku użycia trzech jednostek Sila. Jako router Tri-band, Razer Sila posiada łącza 5 GHz typu backhaul oraz niezależne fronthaul, które działają równocześnie na maksymalnie 4 kanałach DFS, co dodatkowo zmniejsza zakłócenia i przeciążenie sieci.

Razer Sila został opracowany we współpracy z Ignition Design Labs - firmą technologiczną i inżynieryjną założoną przez byłych pracowników Qualcomm i Broadcom. Ignition Design Labs dało się poznać dzięki wprowadzaniu na rynek wielokrotnie nagradzanego routera WiFi - Portal Smart.