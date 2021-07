Największe media społecznościowe zmuszone do otworzenia biur w Rosji

Nowe prawo

1 lipca Władimir Putin podpisał ustawę nakazującą największym mediom społecznościowym utworzenie oddziału lub otwarcie biura w Rosji. Alexandr Hinsztejn, szef polityki informacyjnej i komisji do spraw IT Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu rosyjskiego), ogłosił, iż nadchodzące prawo obowiązuje portale, których liczba użytkowników pochodzących z Rosji wynosi co najmniej pół miliona dziennie.

Platformy muszą również utworzyć konto na stronie internetowej centralnego serwisu nadzoru komunikacji, informacji i mediów (zwanego Roskomnadzorem). Firmy, które nie spełnią wymagań nadchodzącej ustawy (wchodzącej w życie w 2022 r.), spotkają kary takie jak zakaz zamieszczania reklam w ich serwisach.

Walka z mediami

Podpisanie ustawy przez Putina jest kolejnym krokiem ograniczającym w Rosji swobodę działania mediów społecznościowych, które często wykorzystywane są przez opozycjonistów do komunikacji i działań antyrządowych, takich jak planowanie protestów. Niedawno za nieusunięcie treści uważanych przez rosyjskie władze za nielegalne, wezwania do sądu otrzymały Facebook, Google, Telegram i Twitter.

