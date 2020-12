Narodziny "ojca komputerów"

Narodziny maszyny analogowej

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia 1791 roku urodził się Charles Babbage, angielski matematyk, astronom i mechanik. I choć w swoim dorobku miał wiele osiągnięć, pamiętany jest głównie jako konstruktor mechanicznych maszyn liczących. W 1834 roku rozpoczął bowiem prace nad „maszyną analityczną", będącą de facto analogowym, mechanicznym komputerem ogólnego przeznaczenia.

31 cyfr po przecinku

Niestety, ówczesny stan techniki oraz nieustanne problemy ze sfinansowaniem tego ambitnego projektu sprawiły, że owa maszyna nigdy nie powstała, acz Babbage skonstruował sporo jej elementów. Tym niemniej w ponad 120 lat po jego śmierci (konstruktor umarł w 1871 roku) naukowcy na podstawie zachowanych rysunków i planów, zbudowali ową maszynę... i okazało się, że była to w pełni funkcjonalne urządzenia, wykonujące działania z dokładnością do 31 cyfr po przecinku. Gwoli ścisłości, odtworzono nie samą „maszynę analityczną", lecz „maszynę różnicową" – uproszczony wariant maszyny analitycznej – mechaniczny kalkulator przystosowany do obliczania wartości wielomianów. Nie zmienia to jednak faktu, że Babbage nazywany jest obecnie „ojcem komputerów".

fot. Wikipedia