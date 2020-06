Narzędzie do likwidacji pikseli

Ochrona prywatności

W dzisiejszych czasach kwestia ochrony prywatności i bezpieczeństwa w internecie jest szczególnie istotna, zważywszy na ogrom dezinformacji i podróbek. Powstało wiele programów pozwalających na wykorzystywanie wizerunku często nieświadomych niczego osób do generowania deepfake'ów. Z drugiej strony pojawiają się narzędzia, które mają służyć ochronie wizerunku i prywatności. Jednym ze sposobów na nieujawnianie twarzy w internecie jest nakładanie na nie pikseli.

Naukowcy z Uniwersytetu Duke'a wykazali jednak, że nie każda próba takiego cenzurowania osób postronnych na zdjęciach i filmach jest skuteczna. Opracowali narzędzie do ujawniania twarzy osób ukrytych pod pikselami.

Projekt Pulse

Amerykańscy badacze stworzyli projekt o nazwie Pulse (Photo Upsampling via Latent Space Exploration). Tak zwany upsampling zdjęć to nowoczesny proces cyfrowy, który pozwala na poprawę jakości obrazu. Wykorzystuje on algorytmy dodające zdjęciu detali poprzez wypełnianie go pojedynczymi pikselami. W wyniku eksploracji przestrzeni utajonej sztuczna inteligencja (SI), wyuczona przez badaczy w rozpoznawaniu twarzy i operująca wielką bazą próbek, „dorabia" puste przestrzenie na zdjęciu w miejscach, w którym nałożone zostały piksele.

Algorytm Pulse rozpoczyna więc działanie od obrazu o niskiej rozdzielczości, ale nie przetwarza go od razu, tylko używa go jako podstawy do przeszukania bazy generatora twarzy obsługiwanej przez wyszkolone algorytmy SI.

Ciąg dalszy badań

Narzędzie nie jest jeszcze doskonałe. Mimo produkcji zdjęć końcowych wysokiej jakości wciąż bazuje ono na podobieństwach ujawnionych w bazie, a nie na odcyfrowaniu pikseli. Jest to jednak początek prac nad tego typu technikami. Według specjalistów mogą one przynieść wiele dobrego w czasach dezinformacji i nielegalnego wykorzystywania wizerunku.

Specjaliści podkreślają, że narzędzie mogłoby być przydatne także do odcyfrowywania wyglądu atomów i produkcji ich obrazów o wysokiej rozdzielczości.

Porównanie wyników ujawniania twarzy różnymi metodami

fot. Uniwersytet Duke'a