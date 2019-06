Następna generacja platformy AMD

Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 5700 XT oraz 5700 to:

- 7-nanometrowy proces technologiczny i nowa architektura stworzona od podstaw z myślą o grach - AMD RDNA zapewniają nawet 1,25-krotnie wyższą wydajność na takt oraz 1,5-krotnie lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do poprzedniej generacji architektury GCN. Karty Radeon RX 5700 XT i RX 5700 to produkty stworzone do grania w rozdzielczości 1440p z wysokimi ustawieniami obrazu i znakomitą płynnością.

- Wśród nowych kart znalazł się też rocznicowy model 50th Anniversary Edition AMD Radeon RX 5700 XT, który oferuje jeszcze wyższe taktowanie rdzenia oraz luksusowe wykończenie obudowy karty z podpisem dr Lisy Su.

Nowy i pierwszy na świecie 16-rdzeniowy procesor do standardowych PC - AMD Ryzen R9 3950X:

- Natychmiast ustanowił szereg rekordów wydajności - zdobył koronę wśród wszystkich 16-rdzeniowych procesorów na rynku oraz wśród wszystkich procesorów do typowych domowych PC (nie HEDT).

- Dzięki 16 rdzeniom, 32 wątkom i taktowaniu na poziomie nawet 4,7 GHz jest to przełom na rynku typowych PC, których moc w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła skokowo za sprawą kolejnych generacji procesorów Ryzen.

Karty graficzne AMD Radeon serii RX 5700 oraz 3 generacji procesory AMD Ryzen powinny być ogólnie dostępne poczynając od 7 lipca 2019 roku na całym świecie u wiodących sprzedawców.