Nauczyli AI komponować jak Beethoven

Jak zabrzmi ten duet: Beethoven i AI?

Kto z nas nie zna ponadczasowej „Ody do radości" kończącej IX Symfonię? Mistrz skomponował ją w 1824 roku, trzy lata przed śmiercią. Zdążył jeszcze rozpocząć prace nad X Symfonią, ale nigdy ich nie skończył, pozostawiając po sobie kilka muzycznych szkiców.

Ten fakt był dotąd wielką bolączką dla fanów Beethovena i muzykologów. Wszyscy zastanawiali się nad jednym – jak wspaniała mogłaby być ta muzyka. Teraz już wiemy. Dzięki pracy zespołu historyków muzyki, muzykologów, kompozytorów i informatyków, wizja Beethovena mogła ożyć. Wszystko za sprawą startupu Playform AI, który nauczył komputer nie tylko odtwarzać muzykę mistrza, ale i komponować jak Beethoven. W skład zespołu wszedł m.in. austriacki kompozytor Walter Werzowa, znany z napisania charakterystycznego motywu dla Intela. Zadaniem Werzowy było stworzenia nowego rodzaju kompozycji, która połączy to, co pozostawił Beethoven, z tym, co wygeneruje sztuczna inteligencja – nakarmiona wcześniej całą twórczością austriackiego muzyka.

Pełne nagranie X Symfonii Beethovena ukaże się 9 października 2021 roku.

fot. Wikipedia