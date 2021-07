Naukowcy odkryli materiał, dzięki któremu można odczuwać dotyk

Ręka do uściśnięcia

Naukowcy z Singapuru zaprezentowali nowy rodzaj materiału, który może wkrótce znaleźć zastosowanie w robotyce i protetyce. Mowa tu o specjalnej piance AiFoam, czyli specjalnym polimerze powstającym po zmieszaniu fluoropolimeru ze środkiem redukującym napięcie powierzchniowe. Pianka jest też sztucznie unerwiona i w zamyśle ma naśladować właściwości ludzkiej skóry.

Sztuczna blizna

Jedną z najciekawszych zdolności ludzkiej tkanki jest umiejętność samodzielnej odbudowy struktury w przypadku uszkodzenia. Podobnie działa AiFoam, który po zetknięciu ze sobą dwóch części niemal natychmiastowo tworzy wiązania. Jest to możliwe dzięki wspomnianemu już związkowi zmniejszającemu napięcie powierzchniowe. Dzięki niemu brzegi pianki wnikają w siebie nawzajem i łączą się.

Co można dzięki takiemu materiałowi uzyskać? Badacze przytaczają tu przykład różnego rodzaju protez. Ich użytkownicy nie odczuwają bezpośrednio np. siły uścisku i muszą mieć więcej wyczucia, niż osoba korzystająca z własnych kończyn. Tymczasem AiFoam da się nasycić jeszcze cząstkami metalu i wprowadzić do środka elektrody, co może posłużyć do symulowania odczucia dotyku.

Ukryty w materiale metal pod wpływem wyginania się pianki zmienia wartość pomiaru na matrycy elektrycznej. Na tej podstawie możliwe będzie rozpoznawanie siły uścisku. Jest to pierwszy tego typu wynalazek, łączący najważniejsze cechy ludzkiej skóry. Naukowcy pracują nad nim już od dwóch lat, a w ciągu kolejnych pięciu chcieliby widzieć go w praktycznych zastosowaniach. Da to szansę na znaczne ulepszenie m.in. protez i zapewnienie pacjentom większego komfortu życia.

fot. Pixabay