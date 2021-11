Naukowcy opracowali tusz do drukarki z bakterii E. coli

Wydrukuj sobie budynek

Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych opracował metodę produkcji atramentu z genetycznie zmodyfikowanych bakterii E. coli. Tusz drobnoustrojów jest aplikowany pod ciśnieniem – tak jak pasta do zębów – i może być wykorzystany do drukowania w 3D maleńkich struktur, takich jak okrąg, kwadrat i stożek. Atrament powstały na bazie płynnych kultur bakterii twardnieje jak żelatyna nadaje się do stosowania w drukarkach 3D.

Przepis na programowalny tusz mikrobiologiczny oparty na nanowłóknach badacze opublikowali na łamach czasopisma „Nature Communications".

Żywy tusz jest wciąż dopracowywany, ale już dziś naukowcy twierdzą, że materiał ten będzie mógł być w przyszłości kluczowym odnawialnym materiałem budowlanym. Nie zawiera żadnych polimerów, jest zdolny do reprodukcji i regeneracji, wprost idealny do budowania zrównoważonych domów na Ziemi i w kosmosie...

fot. Nature Communications