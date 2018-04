Nazwali swoje dziecko "Xiaomi"

Xiaomi wysłało do rodziców specjalną wiadomość z podziękowaniami. Jej pełne imię i nazwisko to Xiaomi Fradella Naufalyn.

Imiona po smartfonach to jednak nie nowość. Całkiem niedawno, ukraińska sieć sklepów Allo ogłosiła konkurs, w którym do wygrania był iPhone 7. Warunkiem wzięcia w nim udziału była zmiana imienia i nazwiska na Sim iPhone (po ukraińsku Siódmy iPhone). Znalazło się co najmniej kilka osób, które podjęły wyzwanie, a pierwszą był Ołeksandr Stanisławowycz Turin. Trzeba jednak zauważyć, że w tym wypadku była to świadoma decyzja dorosłego mężczyzny.