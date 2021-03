Nazwa.pl inwestuje

Nowe inwestycje

Spółka nazwa.pl w 2021 roku planuje zainwestować w technologie dwa razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Łączny budżet na rozwój technologiczny wyniesie ponad 12 milionów złotych.

Dodatkowy zespół inżynierów, którzy będą zajmowali się nowymi wdrożeniami został już utworzony; w planach jest między innymi wdrożenie chmury publicznej i prywatnej, Kubernetes, usług SaaS, Serverless, Content Delivery Network (CDN) i wielu innych.

Wymiana serwerów w 2020 roku zapewniła szybkość przetwarzania danych na serwerach przy wykorzystaniu procesorów pracujących z prędkością 5 GHz i dysków Intel Optane z technologią 3D XPoint. Kolejne działania mają na celu rozwijanie segmentu oprogramowania.

Public Cloud, Private Cloud i Kubernetes

Jako podstawowy cel spółka wyznaczyła sobie wprowadzenie w 2021 roku usług Public Cloud i Private Cloud. Na bazie tej technologii firmy będą mogły tworzyć dowolne instalacje i przenosić własną infrastrukturę z dotychczasowych serwerów, utrzymywanych lokalnie, do chmury spełniającej normę ISO 27001. Prace wdrożeniowe chmury już trwają, a planowany termin udostępnienia usług to trzeci kwartał bieżącego roku. Na bazie chmury wprowadzona zostanie również usługa Kubernetes, pozwalająca na zarządzanie, automatyzację i skalowanie aplikacji kontenerowych.

SaaS i Serverless

Usługi Software as a Service (SaaS) oraz Serverless pojawią się w ofercie nazwa.pl w drugiej połowie roku. Rozliczanie usług będzie bazowało na modelu za użycie. Usługi będą skalowalne, pozwalając właścicielowi strony i osobom zajmującym się tworzeniem oprogramowania skupić się jedynie na obsłudze własnej aplikacji.

Content Delivery Network

Content Delivery Network (CDN), czyli sieć serwerów utrzymujących kopie elementów strony WWW w różnych lokalizacjach, to propozycja skierowana do wszystkich użytkowników usług hostingowych. Usługa dystrybucji treści będzie działała automatycznie dla każdej domeny przypisanej do CloudHostingu w firmie nazwa.pl.

Cloud Backup i Mail Backup

W pierwszej połowie bieżącego roku planowane jest wprowadzenie nowej wersji aplikacji Cloud Backup, która pozwoli na wykonywanie kopii zapasowych już nie tylko z komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows, ale również macOS i Linux.

Trwają również prace nad wdrożeniem oprogramowania do archiwizacji poczty z kont użytkowników. Projekt został oznaczony nazwą Mail Backup, a jego działanie ma polegać na archiwizacji poczty na różnych skrzynkach użytkownika programu. Podobnie jak w przypadku Cloud Backupu, wszystkie dane będą szyfrowane za pomocą mocnego algorytmu AES-256 i przesyłane do firmy nazwa.pl wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.

CloudHosting Panel i inne nowości

Nazwa.pl unowocześnia tez interfejs programu do zarządzania hostingiem Active.admin. Nowy interfejs będzie miał trzy różne widoki, możliwe do przełączenia przez użytkownika.

W tym roku oprócz głównych wdrożeń, które wymieniono powyżej, warto wspomnieć jeszcze o nowych funkcjonalnościach: WHOIS Privacy dla domen, autoryzacji 2FA do poczty i dynamicznej kompresji obrazów oraz ich konwersji do formatu WEBP przy wysyłaniu z serwera.

