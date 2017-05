Neffos X1 - trzecia seria smartfonów debiutuje na polskim rynku

Metalowa obudowa sprawia, że telefon jest przyjemny w dotyku i dobrze się prezentuje. Jej wyróżniającym elementem jest podwójnie zakrzywiony tył, zapewniający wygodę i pewny chwyt. Zaokrąglone krawędzie poprawiają ergonomię urządzenia.



Neffos X1 może pochwalić się jednymi z najwęższych krawędzi na rynku, zaledwie 2,95 mm. Znalazł się na niej między innymi przełącznik wyciszania urządzenia. Nowe modele mają także bardzo wąską ramkę wokół ekranu o szerokości jedynie 0,6 mm. Pod nią zostały umieszczone fizyczne przyciski. Oznacza to, że aż 76% panelu telefonu zajmuje wyświetlacz.

Seria X posiada czytnik linii papilarnych. Dzięki niemu możesz odblokować telefon w zaledwie 0,2 sekundy, przykładając palec do sensora w tylnej części telefonu. Za jego pomocą możesz również zabezpieczać poszczególne aplikacje np. bankowe czy social media, dostęp do zdjęć itp. Kolejnym praktycznym i super wygodnym zastosowaniem czytnika jest używanie go do robienia selfie.

5'' wyświetlacz jest lżejszy i cieńszy od tradycyjnych paneli w smartfonach. Doskonała jakość obrazu to efekt wysokiego kontrastu kolorów wyświetlacza oraz dużych kątów widzenia.

Smartfony mają tylny aparat 13MP z sensorem Sony, matrycą BSI (backside illumination), soczewką 5P i funkcją PDAF (phase-detection auto-focus) o szybkości 0,2 s. Przesłona f/2.0 umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. Neffos X1 posiada tryb wspomagający robienie zdjęć w nocy, a także HDR, samowyzwalacz i zdjęcia panoramiczne. Telefony są także wyposażone w aparat selfie 5MP oraz tryb upiększania działający już w trakcie robienia zdjęć.

Za szybką pracę i wydajność smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P10, wspomagany 2 GB pamięci RAM oraz 16GB wewnętrznej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD do 128GB.

Telefony Neffos X1 działają w oparciu o zmodyfikowany system Android 6.0 Marshmallow. Zapewnia on maksymalną wygodę, dłuższą pracę na baterii oraz płynne działanie nawet przy wielu uruchomionych aplikacjach i grach. W najbliższym czasie planowana jest aktualizacja do Androida 7.0.

Specyfikacja techniczna Neffos X1 dostępna jest na stronie Neffos.pl.

Smartfony Neffos X1 są już dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych szarej oraz złotej.

Każdy smartfon Neffos objęty jest 24-miesięczną gwarancją door-to-door producenta.