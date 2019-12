Neon, czyli sztuczny człowiek według Samsunga

Ostatnie godziny starego roku to dobry moment, w którym warto już wypatrywać zbliżających się targów CES 2020. 7 stycznia 2020 r. Samsung ma zapowiedzieć intrygujący projekt o nazwie Neon. I jak się okazuje, nie będzie to nowy gadżet, a...sztuczny człowiek.

Nie do końca wiemy jeszcze, co kryje się za tym hasłem. W tym momencie firma zaprzecza, że chodzi tu o zwykłego asystenta głosowego przypominającego Bixbiego. Gigant nie planuje konkurować z liderami tego rynku – Asystentem Google'a, Aleksą czy Siri. Istotą nowego narzędzia będzie możliwość komunikacji w kilku różnych językach – grafiki promocyjne sugerują że będzie to hiszpański, angielski i chiński.

Jak mówią przecieki, Neon ma być rodzajem sztucznej inteligencji, która będzie miała ludzki wizerunek. Dzięki temu będzie on mógł być kompanem do porozmawiania, z którym użytkownik stworzy głębszą więź niż ze zwyczajnym głosem. Do komunikacji najprawdopodobniej będą służyć też gesty.

Neon nie jest jedyną nowością, jaką koncern zamierza zaprezentować podczas targów CES. Pokaźną listę zapowiadanych gadżetów firma ujawniła wczoraj.

fot. Samsung