Netfliksowe konta-zombie

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się informacje, że osoby, które anulowały subskrypcję Netfliksa, wciąż miały ściągane z kart bankowych opłaty za tę usługę. Wszystko stało się jasne, gdy odkryto, że stoją za tym hakerzy, którzy reaktywują konta i sprzedają dostępy do nich przez internet.

Problem dotyczy sporej liczby osób, a najgorsze jest to, że ściąganie opłat ze zhakowanych kont odbywa się bez autoryzacji ich pierwotnego właściciela. Dotknięte atakiem konta na platformie Netflix są całkowicie zawłaszczone przez hakerów i nie wymagają nawet danych do karty – przestępcy korzystają z wcześniej wprowadzonych informacji.

Netflix gromadzi i archiwizuje w swoich zbiorach dane o użytkownikach, włącznie z ich rachunkami i opłatami, aż do 10 miesięcy po rezygnacji z usługi. Oryginalny właściciel konta nic więc nie może zrobić, jeśli hakerzy przejmą dostęp do profilu, ponieważ hasła do konta na platformie od razu po przejęciu są zmieniane. Podobny problem zresztą dotyczył serwisu Disney+.

Wykradzione konta są oferowane w sprzedaży, i to całkiem oficjalnie. Oferty pojawiają się na Facebooku, Instagramie i innych platformach. Dożywotnie konto na Netfliksie sprzedano m.in. na eBayu za śmieszną cenę trzech dolarów. Aby zorientować się, czy nasze konto nie zostało przejęte, warto uruchomić powiadomienia SMS o kwotach ściąganych z banku i od razu zgłaszać niepożądane transakcje do odpowiednich instytucji, tj. zarówno do banku, jak i samego Netfliksa. Każdą nieautoryzowaną transakcję można bowiem zatrzymać, jeśli zareaguje się odpowiednio szybko.

fot. Netflix