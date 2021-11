Netflix: gry dla (prawie) każdego

Ambitne plany gamingowe

Netfix od kilku miesięcy testował usługi związane z grami na urządzenia mobilne; co ciekawe, na poligon doświadczalny wybrał początkowo Polskę. Później dołączyły do niej Hiszpania i Włochy.

Od dzisiaj, 3 listopada, gry są oferowane wszystkim subskrybentom korzystającym z urządzeń z systemem Android. Już niedługo (za kilka miesięcy) dołączą do nich użytkownicy iOS-a.

Na początek do dyspozycji graczy oddano pięć tytułów: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast i Teeter Up.

Podczas gdy pierwsze propozycje mają stosunkowo prostą grafikę i nieskomplikowaną rozgrywkę, Netflix twierdzi, że jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, ale planuje ostatecznie przygotować gry „dla każdego gracza". Jaskółką zwiastującą pojawienie się bardziej ambitnych tytułów jest przejęcie przez Netfliksa studia Oxenfree Night School.

Na początku tego roku firma zatrudniła Mike'a Verdu, wcześniej pracownika spółek Electronic Arts i Oculus, aby kierował sekcją gier, w tym testami w aplikacji mobilnej.

fot. Pixabay