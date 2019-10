Netflix największym pożeraczem pasma

Z badań firmy Sandvine wynika, że w 2018 roku materiały wideo strumieniowane przez różnych usługodawców stanowiły 58 procent danych, które były przesyłane na komputery podłączone do sieci. Następnie w kolejności znalazły się: przeglądanie stron internetowych (17 procent ruchu), gry online (7,8 procent) i media społecznościowe (5,1 procent).

Wśród usług strumieniowania prym wiódł Netflix: oglądanie filmów z tego serwisu odpowiadało za niemal 15 procent danych transmitowanych w internecie. Na kolejnych miejscach znalazły się: strumieniowanie materiałów wideo osadzonych na stronach WWW (13,1 procent) i platforma YouTube (11,4 procent).

Według raportu w wieczornych godzinach szczytu, kiedy infrastruktura transmisyjna jest najbardziej obciążona, Netflix może odpowiadać za 40 procent całego ruchu sieciowego w Stanach Zjednoczonych. Zarówno w USA, jak i w pozostałych częściach świata przesyłanie wideo będzie pochłaniać coraz większą część pasma, ponieważ usługodawcy przestawiają się już na materiały jakości HD.

Równocześnie wzrosła ilość danych, które były wysyłane przez internautów w wyniku korzystania z systemów współdzielenia plików. Stanowiły one aż 22 procent ruchu „w górę" (upstreamu); w Europie i na Bliskim Wschodzie odsetek ten sięgnął 31 procent. Analitycy wiążą to ze stosowaną powszechnie praktyką regionalizacji materiałów w sieci.

- Jeśli ludzie nie mogą uzyskać treści, które ich interesują, ponieważ pojawiają się one później w ich kraju, a nie chcą oglądać spojlerów w internecie, uciekają się do piractwa - twierdzi Cam Cullen z firmy Sandvine.

Coraz większym pochłaniaczem pasma transmisyjnego stają się gry. Przyczyny tego stanu rzeczy to z jednej strony coraz większa popularność rozgrywek sieciowych, z drugiej zaś spadająca sprzedaż oprogramowania w wersji fizycznej i rosnący odsetek zakupów w internecie. Instalatory gier takich jak „Call of Duty Black Ops" mają rozmiary sięgające kilkudziesięciu gigabajtów, co odpowiada kilku godzinom strumieniowanego wideo jakości HD.

Informacje wykorzystane w dokumencie „Sandvine Global Internet Phenomena Report" pochodzą od ponad 150 dostawców internetu z całego świata. Obsługują oni 2,1 miliarda abonentów.

fot. Pixabay