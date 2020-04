Netflix poprawia funkcję „Kontynuuj oglądanie”

„Kontynuuj oglądanie” pozwala wrócić do niedokończonych materiałów.

Netflix nigdy nie brał pod uwagę tego, czy dany serial bądź film rzeczywiście spodobał się użytkownikowi na tyle, by chciał kontynuować jego oglądanie. Teraz wreszcie się to zmieniło.

Kolejka dla wybranych

Serwis streamingowy wprowadził funkcję, która pozwala użytkownikom usunąć z listy niechciane treści. Dotychczas do zakładki pozwalającej zapamiętać miejsce, w którym przerwaliśmy oglądanie, trafiały wszystkie wyświetlone produkcje. Ten mechanizm nie ulegnie zmianie, ale pod każdym tytułem pojawi się teraz ikonka, która pozwala usunąć z listy wybrany film lub serial.

Możliwe będzie również grupowe usuwanie materiałów z listy, a nawet... z historii przeglądania. W tym ostatnim przypadku użytkownik będzie musiał jednak skorzystać z wersji przeglądarkowej serwisu i zajrzeć do panelu kontroli rodzicielskiej.

Na przyszłość

Ponadto Netflix chce dodać nową listę, na której użytkownik będzie mógł zapisywać produkcje do zapamiętania na później bez ich uprzedniego włączania. Jest to konieczne, by dana treść znalazła się na liście „Kontynuuj oglądanie".

fot. Netflix