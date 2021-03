Netflix przygląda się współdzielonym kontom

W sieci pojawiły się informacje mogące sugerować, że w serwisie Netflix zostanie ograniczone udostępnianie haseł do konta użytkownika. Jako pierwsi odnotowali to redaktorzy strony GammaWire.

Dotychczas operator Netfliksa nie sprawiał trudności we współdzieleniu konta nawet w sytuacji, gdy istniały powody, aby podejrzewać, że robią to osoby, które nie zamieszkują pod wspólnym dachem. Teraz jednak w serwisie Twitter pojawiły się obrazki wskazujące, że przynajmniej taki wymóg będzie stawiany i egzekwowany.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy