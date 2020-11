Netflix testuje funkcję przypominającą działaniem kanał TV

Telewizja Netflix?

Popularny serwis streamingowy rozpoczął we Francji test nowej usługi. Netflix Direct ma być dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich subskrybentów usługi i działaniem nieco przypominać kanał telewizyjny, uruchamiany z poziomu platformy.

Zdecydujmy za ciebie

Są jednak istotne różnice między Directem, a klasyczną telewizją. Przede wszystkim nie grozi nam spóźnienie na film czy serial, bo program ma być personalizowany na bazie naszej listy wyświetleń. Czasami zobaczymy kolejny odcinek ulubionego serialu, innym razem jakąś nowość. Odtwarzanie ma zaczynać się dopiero w momencie, gdy siadamy przed telewizorem. Nie pojawi się też wysyp reklam.

Autorzy serwisu chcą w ten sposób dotrzeć przede wszystkim do tych, którzy trzymają się klasycznej telewizji, bo często mają problem, zwłaszcza w natłoku treści, z podjęciem kluczowej decyzji „co obejrzeć tym razem”. Jak się okazuje, wielu ludzi po prostu nie lubi dokonywać wyborów. Test usługi właśnie we Francji nie jest przypadkowy. Netflix tłumaczy, że pomimo 9 milionów subskrypcji, mieszkańcy tego państwa wciąż są mocno przywiązani do klasycznej telewizji.

fot. Netflix