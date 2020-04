Netflix udostępnia filmy edukacyjne na YouTubie

Obecna sytuacja sprzyja promocjom.

Netflix zdecydował się udostępnić na swoim kanale w serwisie YouTube pakiet 34 darmowych filmów edukacyjnych. Firma zrobiła to, by ułatwić pracę nauczycielom, którzy chcą zaproponować seans uczniom – do tej pory materiały mogli oglądać wyłącznie subskrybenci Netfliksa.

Kwestia języka

W tej chwili materiały zamieszczono wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Netflix już zapowiedział dodanie napisów w kilkunastu językach, nie sprecyzował jednak jakich. Wśród filmów znajdują się głównie treści związane z różnymi dziedzinami nauki. Choć serwis zamieścił je z myślą o uczniach, to nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystał z nich dowolny odbiorca.

fot. KK