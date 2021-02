Netflix wprowadzi opcję inteligentnego pobierania seriali

Pobieranie z głową

Twórcy aplikacji Netflix zapowiadają wprowadzenie nowej funkcji pobierania kolejnych odcinków naszych ulubionych seriali. Jedną z większych zalet serwisu jest możliwość oglądania wcześniej zapisanych materiałów również w trybie offline. Czym jednak ma różnić się zapowiedziane właśnie Downloads For You od obecnie istniejącego systemu?

Teraz pobieranie działa tak, że użytkownik sam wybiera serial i konkretną liczbę odcinków. Jeżeli włączy odpowiednią funkcję, po ich obejrzeniu aplikacja sama pobierze w tle kolejne epizody tej samej produkcji. Downloads For You ma jednak zwiększyć decyzyjność algorytmów. Po jego włączeniu sztuczna inteligencja wyręczy nas np. przy usuwaniu już obejrzanych odcinków, co do tej pory trzeba było robić ręcznie.

A to widziałeś?

Dodatkowo możemy też pozwolić Netfliksowi na pobieranie... nieznanych przez nas filmów. Po włączeniu tej funkcji platforma będzie sama dbać, by użytkownik miał zapisane na urządzeniu coś do oglądania, kierując się jego gustem. Materiały będą dobierane automatycznie na podstawie rekomendacji. Jeżeli np. często sięgamy po dramaty, Netflix wyszuka kolejnych przedstawicieli tego gatunku.

By działanie algorytmu nie było zbyt samowolne, jego uprawnienia można regulować w opcjach. Możemy na przykład określić, ile miejsca mogą zajmować pliki. Po przekroczeniu limitu nowe treści nie będą pobierane, dopóki czegoś nie obejrzymy. Ponadto opcję uruchamiamy dla konkretnego urządzenia, możemy więc wyłączyć ją na telefonie, a używać na telewizorze. Jeżeli korzystamy z tego samego konta na kilku urządzeniach, nie ma wtedy obaw, że aplikacja skonsumuje w tle cały transfer.

fot. Netflix