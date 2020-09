Netflix zredukuje zużycie danych podczas transmisji 4K

Oglądanie materiałów 4K przy limitowanym pakiecie nie jest rozsądne.

Netflix chce jednak zmniejszyć zużycie danych o ponad połowę. Jak to zrobić bez znaczącej utraty jakości?

Duże zapotrzebowanie

Serwis przetwarza obecnie 3 GB danych na godzinę podczas oglądania materiałów w rozdzielczości 1080p, a w przypadku 4K jest to już 7 GB. Przy tym niezbędne minimum do oglądania materiałów w takiej rozdzielczości to prędkość internetu na poziomie co najmniej 8 Mbps. Netflix ma jednak pomysł jak mocno zredukować bitrate (nawet o 50%) bez jednoczesnego pogarszania jakości materiałów.

Mniejsze ograniczenia

„Podobna jakość" przy zmniejszonym o połowę zużyciu danych to coś, co brzmi nieprawdopodobnie. Netflix zapewnia jednak, że jest to możliwe do uzyskania dzięki nowym algorytmom kompresji oraz odczytu obrazu. Dzięki temu spadną też oczywiście wymagania dotyczące przepustowości łącza

Ma on przy tym być dopasowany do potrzeb konkretnych filmów, co oznacza, że serwis musi stopniowo przetworzyć całą swoją bibliotekę nagrań. Zmiany będą więc wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych kilku miesięcy i nie powinny wiązać się z większymi przerwami w dostępie do usługi.

fot. Netflix