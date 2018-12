New Dawn – nadciąga postapokaliptyczny Far Cry

Akcja Far Cry New Dawn toczy się siedemnaście lat po globalnej katastrofie nuklearnej i przedstawia graczom przepiękne, ale bardzo odmienione hrabstwo Hope County w stanie Montana.

Z chaosu wojny wyłoniło się nowe życie, ale ci którym udało się przetrwać zagładę, zmierzą się z nowym zagrożeniem - bezwzględnymi bandytami i ich przywódczyniami. Bliźniaczki Mickey i Lou wychowały się na pograniczu gdzie nie obowiązywało żadne prawo. Spotykamy je gdy wspólnie najeżdżają Hope County, aby splądrować wszelkie dostępne tam zasoby. By odeprzeć to niszczycielskie zagrożenie, gracze muszą pomóc ocalałym rosnąć w siłę, wytwarzać chałupniczy arsenał, a także zawiązywać niespodziewane sojusze.

W swojej głównej siedzibie gracze przygotują się do walki z zagrożeniem ze strony bandytów. Baza, zwana Prosperity, stanie się fortecą ocalałych. To tutaj będzie można wytwarzać amatorską broń i pojazdy, a także szkolić tam swoje „Spluwy do wynajęcia". System wirtualnych pomocników z Far Cry 5 powróci razem z częścią doskonale znanych już graczom postaci. Wraz z dokonanymi postępami, można będzie ulepszać bazę i wytwarzać coraz potężniejszą broń oraz wyposażenie. Baza stanie się także miejscem wypadowym do wypraw - po raz pierwszy w historii Far Cry przygoda przestaje mieć tylko lokalny charakter. Wyprawy rozgrywać się będą w powszechnie znanych miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych, od bagnistych mokradeł po malownicze kaniony. Dzięki wyprawom gracze przemieszczą się do unikatowych lokacji, w których zdobędą pakiety cennych materiałów.

Wyprodukowane przez Ubisoft Montreal, przy współpracy Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiev i Ubisoft Bucharest, Far Cry New Dawn jest pierwszoosobową strzelaniną, rozgrywającą się w całkowicie otwartym świecie. Do rąk graczy zostanie oddana kampania fabularna, którą będą mogli przejść samodzielnie lub w kooperacji online wraz ze swoim znajomym.