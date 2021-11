Nie daj się zaskoczyć pogodzie

Więcej niż aplikacja pogodowa

Tym, co wyróżnia program na tle innych, są filtry, dzięki którym można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Przykładowo, jeżeli planujemy udział w wydarzeniach plenerowych, możemy dodać je w aplikacji i obserwować prognozę. Nie musimy za każdym razem wpisywać lokalizacji oraz terminu. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę. W aplikacji można ustawić wiele wydarzeń, a nawet zaplanować nocną obserwację nieba i gwiazd, do czego, jak wiadomo, potrzebna jest bezchmurna pogoda.

Za darmo, choć nie do końca

Aplikacja jest darmowa jednak, żeby skorzystać z rozbudowanej funkcji filtrów (jest ich aż 28) trzeba być klientem premium. Sky Weatherman na razie działa tylko na urządzeniach z systemem Android.

fot. Sky Weatherman