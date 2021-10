„Nie" dla spamu w USA

Zwalczanie spamu priorytetem

FCC pod przewodnictwem Jessiki Rosenworcel chce zmusić operatorów bezprzewodowych i firmy telefoniczne do zablokowania spamowych wiadomości tekstowych zanim dotrą one do adresata.

„Zaobserwowaliśmy wzrost liczby oszustów próbujących wykorzystać nasze zaufanie do wiadomości tekstowych, wysyłając fałszywe roboteksty, w których próbują nakłonić odbiorców do udostępnienia poufnych informacji lub kliknięcia złośliwych odsyłaczy" – powiedziała Rosenworcel. "Nadszedł czas, aby stawić czoła tej fali oszustw i określić, w jaki sposób operatorzy komórkowi mogą blokować automatyczne wiadomości, zanim będą mieli okazję wyrządzić jakąkolwiek szkodę" – dodała.

Pod rządami obecnej przewodniczącej zwalczanie połączeń spamowych i SMS-ów ma priorytet w działaniach komisji, która nałożyła największą grzywnę w swojej historii. Dwóch telemarketerów z Teksasu musi zapłacić 225 milionów dolarów po tym, gdy wykonało około 1 miliarda automatycznych połączeń (robocalli) do odbiorców w całych Stanach Zjednoczonych. Oszuści prowadzili co najmniej dwie firmy, które nielegalnie podszywały się pod towarzystwa ubezpieczeniowe oferując fałszywe polisy.

Oprócz tego agencja utworzyła zespół reagowania, który koordynował działania przeciwko spamerom. W ubiegłym roku FCC otrzymała 14 000 skarg dotyczących niechcianych wiadomości tekstowych, co stanowiło wzrost o 146% w stosunku do roku poprzedniego.

Propozycje komisji zostaną przedstawione opinii publicznej. Pozwoli to zapoznać się z nimi i skomentować je przed wdrożeniem.

fot. Pixabay