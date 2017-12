Nie powstanie Xiaomi Redmi Note 5?

Całkiem niedawno zadebiutował za to Redmi Note 5 Plus, który ma być jedynym smartfonem z tej serii. Modelu bez "Plusa" po prostu nie będzie. Może to być sporym zaskoczeniem, szczególnie, że wiele osób czekało na bezpośredniego następcę popularnego Redmi Note 4.

Note 5 Plus to urządzenie o nowoczesnym wzornictwie, z cienkimi ramkami i wyświetlaczem o proporcjach 2:1. Jego ekran ma przekątną 5,99 cala i rozdzielczość 1080 x 2160 pikseli. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 625 z procesorem graficznym Adreno 506. Pamięć RAM może mieć 3 lub 4 GB, a pamięć na pliki 32 lub 64 GB pamięci flash na dane. Aparat fotograficzny ma 12 Mpix i podwójną diodę doświetlającą LED. Wbudowany akumulator ma pojemności 4000 mAh.

Urządzenie własnie trafiło do sprzedaży w Chinach.