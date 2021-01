Nie tylko mysz...

...urodził się Douglas Engelbart. I choć dla wielu użytkowników jest on tylko „tym człowiekiem, który wynalazł mysz komputerową", to jego zasługi dla branży są o wiele, wiele większe. W 1962 uznał bowiem, że należy radykalnie odmienić sposób w jaki wówczas korzystano z komputerów – traktowanych dotąd po prostu jako rodzaj odseparowanych od siebie bardzo szybkich kalkulatorów, przetwarzających dostarczane dane, do obsługi których należy przejść specjalne szkolenie lub studiować informatykę. Jemu zaś zamarzyły maszyny z graficznym interfejsem użytkownika, z którymi każdy mógłby się w prosty i intuicyjny sposób komunikować, połączone w sieć, dzięki czemu ludzie będą mogli wspólnie rozwiązywać dany problem, dzielić się informacjami.

Engelbart, korzystając z rządowego wsparcia, założył ARC (Augmentation Research Center), gdzie skupił się na opracowaniu sprzętu i oprogramowania, które by to umożliwiało. I choć pierwsze, co wynalazł to mysz komputerowa (około 1964 roku) to do historii przeszedł raczej dzięki słynnej prezentacji z grudnia 1968, gdzie w czasie 90 minut wraz ze swymi współpracownikami zademonstrował m.in. hipertekst, nawigację, organizer, wideokonferencję, mysz komputerową, procesor tekstu wraz z mechanizmem współdzielenia ekranu w trakcie edycji.

Engelbart zmarł w 2013, w czasach, gdy wszystkie owe przyszłościowe wtedy pomysły stały się po prostu częścią naszego codziennego życia.

