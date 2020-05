Nie używasz konta? Netflix Ci o tym przypomni

Nie korzystasz? Zrezygnuj.

Jeżeli masz aktywne konto na Netfliksie, ale z niego nie korzystasz, to i tak pobierane są od Ciebie opłaty. Teraz platforma uruchomiła system powiadomień, które mają przypomnieć o koncie nieaktywnym użytkownikom.

Od tego tygodnia serwis rozpoczął wysyłanie mailingu z powiadomieniami. Są one także wyświetlane w aplikacji. Docierają nie tylko do osób, które przez ostatnie 2 lata niczego nie oglądały, ale także do tych, które rok temu założyły konto, jednak do tej pory z niego nie skorzystały.

Netflix twierdzi, że każdy, kto zlikwiduje swoje konto, ale zmieni zdanie w ciągu kolejnych 10 miesięcy, będzie mógł bez problemu do niego powrócić. Dalej będzie wyświetlany dostęp do zapisanych przed dezaktywacją profilu danych, takich jak obejrzane seriale itd.

Netflix korzysta, więc chce pomóc innym

Nieaktywne konta stanowią mniej niż połowę 1% użytkowników, czyli zaledwie kilkaset tysięcy osób. Na firmowym blogu platformy czytamy, że wyświetlanie powiadomień to ukłon w stronę użytkowników, którzy ze względu na pandemię muszą oszczędzać. Sama platforma przez społeczną kwarantannę odnotowuje natomiast rekordowy wzrost nowych subskrybentów.

fot. Jade87 – Pixabay