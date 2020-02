Nieaktualny certyfikat SSL przyczyną awarii Microsoft Teams

Microsoft zaliczył spektakularną wpadkę, która doprowadziła do awarii oprogramowania Teams. To włączona ostatnio do pakietu Office aplikacja służąca do komunikacji w miejscach pracy. Wczoraj (3 lutego) aplikacja nie mogła połączyć się z serwerami Microsoftu, co szczególnie odczuły firmy w USA, gdzie Teams jest bardzo popularny. Niedostępność usługi wystąpiła w godzinach roboczych, co spotęgowało problem.

Microsoft od razu przystąpił do szukania przyczyn problemu – jak się okazało, usterka wyniknęła z braku ważnego certyfikatu uwierzytelniającego SSL. Pracownicy firmy zapomnieli go zaktualizować, skutkiem czego łączność z aplikacją była niemożliwa przez kilka godzin.

Teams działa już normalnie, jednak cała sytuacja jest dla Microsoftu z pewnością sporą wpadką wizerunkową. Zwłaszcza w obliczu intensywnej w ostatnim czasie promocji tego narzędzia.

fot. Microsoft