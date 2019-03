Niedrogi router dla domu i biura

Nowy model routera Lanberg N300 korzysta zarówno z łączności przewodowej, jak i bezprzewodowej. Dzięki czterem portom LAN RO-030FE może pracować jednocześnie z kilkoma stacjonarnymi urządzeniami np. desktopem, bramką VoIP, drukarką wielofunkcyjną oraz kamerą IP zamontowaną przy wejściu do biura lub domu. Łączność bezprzewodowa w tym routerze korzysta ze standardu 802.11n osiągając 300 Mbps przepustowości.

Router Lanberg RO-030FE pozwala na automatyczne przełączanie szerokości pasma. W praktyce oznacza to, że jeśli w okolicy działa wiele sieci WiFi,to router przełączy się na mniejszą szerokość (20 MHz), aby utrzymać stabilność transmisji. Ponadto urządzenie Lanberga obsługuje technologie Beamformingu, która formuje ukierunkowaną wiązkę sygnału na urządzenia odbiorcze, poprawiając tym samym sygnał podczas połączenia.

Podobnie jak wiele routerów bezprzewodowych, Lanberg RO-030FE potrafi pracować w kilku trybach: jako klasyczny router WiFi, Access Point lub repeater przekazujący dalej sieć tworzoną przez inny router lub AP. Może funkcjonować też w roli tzw. klienta lub jako WISP, odbierając radiowo dostarczany sygnał od dostawcy usług internetowych i przekazując go dalej przewodowo.

Producent zapewnia, że konfiguracja routera jest prosta, a do szybkiego połączenia można użyć przycisku WPS. Jedyne co należy wówczas zrobić to podać krótki PIN. Co ciekawe, Lanberg RO-030FE pozwala na jednoczesne utworzenie aż 4 sieci bezprzewodowych, w tym takich, które pracują w trybie gościa.

Urządzenie jest dostępne w sprzedaży w cenie ok. 54 zł.