Niedrogie ultrabooki Kruger&Matz

Po premierze laptopów z serii Explore PRO, która miała miejsce w kwietniu br. przyszedł czas na prezentację niedrogich ultrabooków. W ofercie Kruger&Matz dostępne są już ultrabooki Explore 1403 i Explore 1404. Obydwa wprowadzone do oferty modele wyposażone zostały w 14" ekran o rozdzielczości 1920x1080 px, przy czym wyświetlacz w modelu Explore 1404 został otoczony niewielką ramką, co sprawia, że urządzenie to jest jeszcze bardziej kompaktowe.

Model Explore 1404 napędza dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N3350, o taktowaniu maksymalnym do 2,4 GHz, wspierany przez 4GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Te same parametry pamięci RAM i ROM wspierają procesor Intel Atom X5-Z8350, o taktowaniu 1,92 GHz w modelu Explore 1403. Takie zestawienie gwarantuje dobrą wydajność, przekładającą się na płynną pracę i niezawodność w czasie codziennej obsługi: przeglądania Internetu, grania w gry, czy korzystania z programów biurowych.

Różnorodność portów, w jakie zostały wyposażone obydwa nowe modele Explore sprawia, że znajdują one szerokie zastosowanie. Posiadają m.in. dwa porty USB umożliwiacie podłączenie np. urządzeń sterujących oraz port mini HDMI ułatwiający podłączenie do dużego ekranu. W smukłej konstrukcji znalazło się również miejsce na gniazdo audio oraz slot na karty microSD, dzięki czemu można zgrywać zdjęcia lub inne dane bezpośrednio z lub na kartę pamięci, bez konieczności używania dodatkowych kabli czy adapterów.

Obydwa nowe modele ultrabooków Kruger&Matz to połączenie funkcjonalności z elegancją. Komfortową pracę na urządzeniach zapewniają duże, umieszczone w odpowiednich odstępach przyciski, doskonale wymierzony skok klawiszy oraz precyzyjny touchpad. Smukła obudowa imitująca metal, stanowi ciekawe wykończenie, potrafiące przykuć uwagę. Co ważne skrywa ona także dużą baterię: model Explore 1403 wyposażony został w akumulator o pojemności 10000 mAh, natomiast w modelu Explore 1404 zastosowano ogniwo 5000 mAh.

Produkty są dostępne w cenach: Explore 1403 - 999 zł, Explore 1404 - 1199 zł.