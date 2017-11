Niektóre smartfony Pixel 2 XL są sprzedawane bez systemu

Ekran Pixel 2 XL w wielu przypadkach zmaga się ze zmianą odcieni kolorów przy patrzeniu pod kątem. Biel przybiera odcień niebieski, a czerń widocznie robi się szara. Poza tym, w ostatnim czasie pojawiło się wiele skarg na wypalone przyciski systemowe, których kontury wyświetlane są nawet wtedy, gdy pasek funkcyjny jest schowany.

Okazuje się, że do klientów została wysłana partia urządzeń bez zainstalowanego systemu operacyjnego. W takim wypadku, smartfony są całkowicie bezużyteczne i jedyne co można w takiej sytuacji zrobić to odesłać je z powrotem do producenta.

Google nie wyjaśniło jeszcze całej sprawy, ale wszyscy klienci, którzy doświadczyli tej pomyłki, mogą liczyć na bezproblemową wymianę na nowy egzemplarz i drobną rekompensatę w postaci bonu na zakupy w Sklepie Play. Nie mniej jednak, takie wpadki nie powinny przydarzać się żadnemu producentowi, szczególnie, że gigant z Mountain View chwali się wieloetapowym procesem kontroli.