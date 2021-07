Niektóre wersje iOS-a nie pokazują temperatury 69 stopni

Przedziwny problem

Na iPhone'ach z oprogramowaniem iOS 14.6 aplikacja Apple Weather nie pokazuje temperatury 69 stopni w skali Fahrenheita (w przybliżeniu 25,5 stopni Celsjusza). Liczba jest zaokrąglana do 68 lub 70 stopni – nawet, gdy temperatura wynosi właśnie 69 stopni. Tajemniczo znikają również takie liczby jak 65 i 71. Co ciekawe, błąd zdaje się być naprawiony w wersji beta iOS-a 15. Przedstawiciele Apple'a, poproszeni o komentarz przez portal The Verge, nie udzielili wyjaśnień.

Błąd czy dowcip?

Jakie są przyczyny "dyskryminowania" liczby 69? Być może deweloperzy Apple'a mieli zbyt dużo wolnego czasu i postanowili popisać się poczuciem humoru, usuwając dwuznacznie kojarzącą się liczbę z prognoz pogody i próbując sprawdzić, czy zostanie to zauważone. Niestety, choć byłoby to najbardziej zabawne tłumaczenie, powód może być znacznie bardziej prozaiczny: przeliczanie temperatury w stopniach Celsjusza na skalę Fahrenheita. 20 stopni Celsjusza zmienia się bowiem na 68 stopni Fahrenheita, a 21 stopniom Celsjusza odpowiada 69,8 stopni Fahrenheita. Wartość jest zaokrąglana do pełnych 70. Wyjaśniałoby to również znikanie liczb 65 i 71, w przypadku których pojawia się ten sam problem.

fot. Pixabay