Niemcy rozważają zamknięcie Telegrama

Zarzut: naruszanie niemieckiego prawa

Według Nancy Faeser, niemieckiej minister spraw wewnętrznych, komunikator Telegram jest popularny wśród grup skrajnie prawicowych i osób, które sprzeciwiają się ograniczeniom wynikającym z pandemii. Jego działanie narusza Network Enforcement Act (zwane także jako Facebook Act) – niemieckie prawo ustanowione w celu zwalczania mowy nienawiści i zapobiegania dezinformacji w sieciach społecznościowych.

Telegram umożliwia publikowanie wiadomości w grupach publicznych do 200 tysięcy członków, co daje ogromny zasięg zamieszczanym za jego pośrednictwem treściom. Takie otwarte kanały podlegają regulacjom Network Enforcement Act. Według informacji grupy medialnej Funke niemiecki Federalny Urząd Sprawiedliwości prowadził dwa postępowania przeciwko Telegramowi, jednak właściciel komunikatora miał zignorować wezwania do usunięcia szkodliwych treści.

Władze naszego zachodniego sąsiada rozmawiają z innymi krajami Unii Europejskiej o uregulowaniu zasad funkcjonowania Telegrama. Nie wykluczają też opcji radykalnej, czyli wprowadzenia zakazu działalności komunikatora w Niemczech.

fot. Eyestetix Studio – Unsplash